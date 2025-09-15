Palermo Bari: verso il sold out al Barbera, già oltre 22mila biglietti venduti. Tutti i dettagli sui rosanero

L’entusiasmo attorno al Palermo Calcio continua a crescere a ritmi vertiginosi. A quattro giorni dalla sfida di Serie B contro il Bari, in programma venerdì sera allo stadio Renzo Barbera, il club rosanero ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali di aver già staccato 22.214 biglietti. Un dato che lascia presagire l’ennesimo tutto esaurito per sostenere la squadra guidata da Pippo Inzaghi, ex centravanti della Nazionale italiana e due volte campione del mondo per club con il Milan, oggi allenatore specializzato in promozioni in Serie A grazie ai trionfi ottenuti con Benevento e Pisa.

Un entusiasmo alimentato da risultati e mercato

L’arrivo di Inzaghi sulla panchina rosanero ha acceso la passione dei tifosi palermitani. La sua fama di tecnico vincente, unita a un mercato estivo di alto livello condotto dalla dirigenza, ha creato un clima di grande fiducia. Tra i nuovi acquisti spiccano giocatori di esperienza e talento, capaci di alzare il tasso tecnico della rosa e di garantire alternative di qualità in ogni reparto.

Il momento positivo è confermato anche dai risultati sul campo: dopo le prime tre giornate di campionato, il Palermo si trova in vetta alla classifica con 7 punti, a pari merito con Modena, Cesena e Frosinone. Un avvio che ha rafforzato la convinzione dei tifosi di poter puntare alla promozione diretta.

Il Barbera come fortino

Lo stadio Renzo Barbera, con la sua capienza di oltre 33mila posti, si conferma un vero e proprio fortino per il Palermo. Nella scorsa stagione, la spinta del pubblico di casa è stata determinante in più di una partita, e anche quest’anno la tendenza sembra confermarsi. La sfida contro il Bari, formazione ambiziosa e ben organizzata, rappresenta un banco di prova importante per misurare le reali potenzialità della squadra.

Obiettivo Serie A

Con un allenatore carismatico come Pippo Inzaghi, una rosa rinforzata e un pubblico caloroso pronto a riempire lo stadio, il Palermo si candida a essere una delle protagoniste assolute della stagione di Serie B. Il sold out di venerdì, ormai quasi certo, sarà l’ennesima dimostrazione di quanto la città creda nel sogno della promozione in Serie A.