Palermo, Blin: «Credo ancora alla Serie A, dobbiamo sognare. Per farcela c’è una cosa in cui dobbiamo migliorare»

Le parole di Alexis Blin, centrocampista del Palermo, sugli obiettivi dei rosanero nel finale di stagione. Tutti i dettagli in merito

Alexis Blin ha parlato a TRM degli obiettivi del Palermo per il finale di stagione in Serie B.

SOGNO SERIE A – «Ho un sogno nella mia testa sin da quando sono arrivato qui. Dobbiamo trovare le soluzioni, la sfida degli azzurri contro la Germania insegna che anche sul risultato di 3-0 non si possa stare tranquilli o essere sicuri di vincere. Siamo la squadra che ha perso più punti negli ultimi quindici minuti di partita, vuol dire che c’è qualcosa che non va, ma non è la paura di vincere. Dobbiamo imparare a non andare indietro, non accettare il fatto di essere in vantaggio».

COSA SERVE – «Ora è il momento di stare uniti, capire le difficoltà e superarle. Non sempre la miglior difesa del vantaggio è proteggere la propria porta. Abbiamo qualità in attacco per segnare il secondo, il terzo e il quarto gol. L’obiettivo finale per me è chiaro sin dal mio arrivo. Abbiamo preso varie strade ma tutte possono portarci a quello che noi sogniamo».