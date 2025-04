Palermo, Ceccaroni: «Playoff? La nostra mentalità deve essere questa, possiamo dare fastidio a tutti! La società è stata importante in una cosa»

Le parole di Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, sugli obiettivi del club rosanero per il finale di stagione in Serie B. I dettagli

Pietro Ceccaroni ha parlato a La Repubblica della stagione del Palermo in Serie B.

VITTORIA A SALERNO – «Era fondamentale ripartire dopo la brutta sconfitta con la Cremonese. Avevamo perso in un colpo solo il frutto del lavoro degli ultimi due mesi. Ci siamo riusciti in un contesto difficile contro una squadra forte».

PLAYOFF – «Pensando a una partita per volta: ora il Sassuolo, una squadra forte che sta dominando il campionato con giocatori fuori categoria. Possiamo mettere i nostri avversari in difficoltà come abbiamo fatto all’andata, a casa loro, anche se non siamo riusciti a fare punti. Dovremo allenarci bene per arrivare carichi alla partita».

CONFERMA DIONISI – «La presa di posizione della società ci fa piacere, ci responsabilizza tutti ulteriormente, dobbiamo cercare di seguire l’allenatore e rendere al meglio in campo».