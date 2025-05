Palermo, parte la contestazione dei tifosi: comunicato durissimo, additati i colpevoli!

Il comunicato ufficiale della Curva Nord del Palermo dopo gli ultimi risultati negativi ottenuti dal club rosanero in Serie B

La Curva Nord del Palermo ha pubblicato un duro comunicato contro la dirigenza dopo gli ultimi risultati negativi ottenuti in Serie B.

COMUNICATO – «Siamo stanchi di vedere queste prestazioni indegne per carattere, gioco e intensità agonistica. Non sono accettabili né per noi né per una squadra che lotta per un posto nei play off. Vi abbiamo dato tutto il nostro supporto e vi abbiamo spronato in tutti i modi ma è evidente che anche quest’anno servirà un miracolo. Già adesso possiamo dire che non è stato il campionato che volevamo, errori su errori.

In campo, fuori dal campo, in panchina, in società nelle scelte di allenatore, direttore sportivo ecc. Gardini ha le colpe più grosse per questi 3 anni buttati via sotto l’aspetto dei risultati sportivi. Palermo ha bisogno di passione, di ambizione e orgoglio! Tutte cose che non vediamo dai tempi di mister Baldini.

Si può combattere insieme e sputare sangue insieme… lo abbiamo fatto tante volte… ma non così… squadra, mister e dirigenza in 3 anni non avete conquistato nulla, anzi avete spento l’entusiasmo che noi della Nord abbiamo cercato di mantenere vivo con tutte le nostre forze pensando che potesse aiutare. Chi ha fallito ed ha contribuito a distruggere le speranze e l’entusiasmo di questa piazza deve andare via! Il tempo ormai sta scadendo».