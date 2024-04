Palermo, Corini verso l’esonero: Grosso tentenna, chiamato Semplici

Il Palermo starebbe valutando l’esonero di Corini dopo la debacle contro il Pisa, tra i nomi sondato anche quello di Semplici

L’ex Cagliari potrebbe subentrare per questo finale di stagione siccome la dirigenza vuole dare un segnale all’ambiente. Il primo nome del City Group è stato quello di Grosso ma lui tentenna perché non vorrebbe subentrare a stagione in corso. Lo scrive Gianluca Di Marzio.