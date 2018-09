Palermo-Perugia: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie B 2018/2019

Palermo-Perugia, 4ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Palermo e Perugia si affrontano questo pomeriggio allo Stadio Renzo Barbera nella sfida valevole per la quarta giornata del Campionato di Serie B. Entrambe le due squadre hanno iniziato bene questo inizio di stagione. Infatti, non sono ancora arrivate sconfitte fino a questa giornata. I rosanero arrivano alla sfida contro il Perugia con due pareggi e una vittoria, quella fuori casa contro il Foggia per 2-1 di settimana scorsa.

Il Perugia ha invece incominciato la stagione con un pareggio, fuori casa contro il Brescia per 1-1, e una vittoria, in casa contro l’Ascoli per 2-0. Gli umbri, a differenza dei rosanero, hanno giocato però una partita in meno e non scendono in campo dal 2 di settembre. In caso di successo da parte del Palermo, i siciliani andrebbero ad 8 punti in classifica avvicinandosi alla capolista Cittadella. Dall’altra parte, gli umbri, in caso di successo, raggiungerebbero il Verona a 7 punti.

Palermo-Perugia: diretta live e sintesi

Squadre negli spogliatoi. Tra poco in campo per il calcio d’inizio!

Tra 15 minuti si parte!

Palermo-Perugia: formazioni ufficiali

E sono uscite le formazioni ufficiali per la sfida delle 15 tra Palermo e Perugia.

Tra le file del Palermo non ce la fa ancora Struna che partirà dalla panchina. Al suo posto ci sarà Pirrello. Vince il ballottaggio Haas al posto di Murawski a centrocampo, così come Aleesami al posto di Mazzotta. Nel reparto avanzato, davanti a Falletti e Trajkovski, ci sarà dal 1’ minuto Nestorovski. Puscas in panchina.

PALERMO (3-4-2-1): Brignoli; Pirrello, Bellusci, Rajkovic; Salvi, Haas, Jajalo, Aleesami; Falletti, Trajkovski; Nestorovski. Allenatore: Bruno Tedino.

Nel Perugia novità in difesa con El Yamiq preferito a Cremonesi. Qualche cambio di formazione anche a centrocampo dove Mustacchio e Dragomir prendono il posto di Mazzocchi e di Bianco.

PERUGIA (3-5-2): Gabriel; Ngawa, Gyomber, El Yamiq; Mustacchio, Moscati, Dragomir, Verre, Falasco; Vido, Melchiorri. Allenatore: Alessandro Nesta.

👀 Here's a peek inside our dressing room. Ready for #PalPer, #Palermo

fans? 🙌 pic.twitter.com/9MnmctRCXB — US Città di Palermo (@palermocalcioit) September 22, 2018

Palermo-Perugia: probabili formazioni e pre-partita

Tra esattamente quattro ore, Palermo e Perugia scenderanno sul campo del Barbera per sfidarsi nella quarta giornata di Serie BKT. Ancora qualche dubbio di formazione però, soprattutto tra le file degli umbri che dovranno fare a meno dell’attaccante nordcoreano Han Kwang Song, colpito da un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro in settimana. Per il Perugia in dubbio anche Filippo Felicioli che in settimana ha svolto un lavoro differenziato a causa di un lieve affaticamento muscolare alla coscia sinistra.Torna però lo squalificato Gyomber in difesa, reparto in cui Cremonesi si giocherà il posto con El Yamiq.

Per Tedino qualche dubbio sul modulo da mettere in campo dal 1’. Rispetto alla partita contro il Foggia, in cui è stato utilizzato il 3-4-3, il mister del Palermo potrebbe tornare ad utilizzare il 3-4-2-1 già impiegato nella partita interna contro la Cremonese. Rimangono infortunati Rispoli, Chochev e Lo Faso, mentre Struna potrebbe ritornare in campo dall’inizio e prendere il posto di Pirrello. Due i ballottaggi a centrocampo tra Murawski–Haas e tra Mazzotta–Aleesami, con i primi favoriti sui secondi. In attacco probabile il ritorno di Nestorovski a gara in corso, dopo la panchina di Foggia. Resta Puscas però il favorito.

PALERMO (3-4-2-1): Brignoli; Struna, Bellusci, Rajkovic; Salvi, Murawski, Jajalo, Mazzotta; Trajkovski, Falletti; Puscas. Allenatore: Bruno Tedino.

Alessandro Nesta opta per il 3-5-2 confermando in buona parte la formazione che ha battuto l’Ascoli lo scorso 2 settembre. Presenti quindi Gabriel in porta; Ngawa, Cremonesi e Gyomber in difesa; e Mazzocchi, Moscati, Verre, Bianco e Falasco a centrocampo. In attacco la coppia Melchiorri–Vido.

PERUGIA (3-5-2): Gabriel; Ngawa, Cremonesi, Gyomber; Mazzocchi, Moscati, Verre, Bianco, Falasco; Melchiorri, Vido. Allenatore: Alessandro Nesta

Palermo-Perugia: i precedenti del match

Palermo e Perugia si sono affrontate in ben 19 occasioni allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. La prima sfida risale 1946/47 quando in Serie B Girone C, la partita terminò a reti inviolate sullo 0-0. L’ultima è invece dell’anno scorso, il 19 settembre del 2017. In quel caso la partita venne disputata alla quinta giornata di campionato e i padroni di casa di imposero per 1-0. In generale, tra Serie B, Serie C e Coppa Italia, i numeri sorridono ai palermitani che su 18 scontri, hanno vinto 9 volte. Solo 2 le sconfitte, mentre i pareggi si assestano a 7. Da considerare però che le due vittorie del Perugia sono arrivate entrambe in Serie B. L’ultima quella della stagione 1995/96 anno in cui il Perugia si impose per 1-0 in trasferta. La prima vittoria degli umbri in terra siciliana è invece relativa alla stagione 1981/82 quando il Perugia sconfisse il Palermo per 2-0.

Palermo-Perugia: l’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Palermo e Perugia, valevole per la quarta giornata di Serie B, sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Per l’arbitro classe ’84 si tratta della seconda direzione di gara quest’anno in Serie B dopo quella della prima giornata tra Verona e Padova finita per 1-1. Fourneau sarà assistito dagli assistenti Francesco Fiore di Barletta e Michele Grossi di Frosinone. Al quarto uomo troviamo invece Valerio Marini di Roma 1.

Il Palermo ha già incontrato l’arbitro di Roma 1 in due occasioni tra cui quella del 5 agosto scorso in Coppa Italia quando i rosanero hanno battuto in casa ai calci di rigore il Vicenza per 8-7. Il primo incontro è relativo invece alla passata stagione quando il 29 marzo il Palermo vinse in Liguria contro l’Entella per 2-1. Per il Perugia si ricorda un solo precedente con Fourneau e non sorride agli umbri. Era infatti il 24 ottobre del 2017 quando il Cesena si impose per 3-0 sul campo del Perugia.

Palermo-Perugia Streaming: dove vederla in tv

Palermo-Perugia sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.