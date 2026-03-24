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Palestra rivela: «Non mi aspettavo la chiamata di Gattuso, è un sogno. Contro l’Irlanda questo aspetto farà la differenza»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

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Palestra Italia Montenegro

Palestra, esterno del Cagliari, ha parlato così della convocazione con l’Italia per i playoff Mondiali 2026. Le sue dichiarazioni

Marco Palestra è stato convocato per la prima volta dal ct Gattuso per la semifinale dei playoff Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord in programma a Bergamo giovedì 26 marzo. L’esterno in prestito al Cagliari, a “Vivo Azzurro Tv”, ha rilasciato queste dichiarazioni.

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CHIAMATA GATTUSO – «No, non mi aspettavo la chiamata… anche perché la Nazionale è un sogno, per tutti. Certo, comunque ci credevo e sono molto contento di essere qui».

PRIMO GIORNO – «Tutti mi hanno accolto benissimo e il Ct mi ha messo davvero a mio agio. Le belle parole di Silvio Baldini di ieri su di me? Anche lui mi ha aiutato tanto e dato molti consigli: se sono qua è anche grazie a lui e al suo staff».

IRLANDA DEL NORD – «Una delle gare più importanti degli ultimi anni. Anche se è la prima volta che sono qua, sento l’importanza del match e la responsabilità di vestire questa maglia. Ci stiamo allenando bene, vedo un gruppo concentratissimo ma anche libero mentalmente, perché l’aspetto psicologico può fare la differenza».

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