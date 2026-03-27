Palestra dopo l’esordio in Nazionale maggiore: «Emozioni che resteranno a vita, vi racconto come sono stati questi giorni con Gattuso e col gruppo»

L’esterno del Cagliari, Marco Palestra, ha voluto dire la sua dopo il suo esordio con l’Italia arrivato nel successo di ieri contro l’Irlanda del Nord

Intervenuto nel corso del postpartita di Italia Irlanda del Nord, semifinale dei playoff Mondiali vinta dagli Azzurri per 2 a 0, l’esterno del Cagliari, Marco Palestra, ha commentato così il suo esordio in Nazionale maggiore. Queste le sue dichiarazioni alla Rai.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

VITTORIA E DEBUTTO – «Emozione unica, perché abbiamo vinto e perché è il giorno del mio debutto. Emozioni che resteranno per tutta la vita».

L’ESORDIO A BERGAMO – «Sicuramente, ho fatto tantissimi anni a Bergamo e sono contento anche di questo».

DOPO IL GOL TUTTO PIÙ FACILE – «Sicuramente l’Irlanda del Nord è una squadra attrezzata e concentrata. Erano abbastanza chiusi, abbiamo fatto il nostro meglio e dopo il gol ci sono stati più spazi».

COME SONO STATI QUESTI GIORNI CON GATTUSO? – «Fantastici, allenarmi con giocatori del genere e con un mister del genere fa un certo effetto. Dobbiamo continuare così».

FIDUCIOSO PER MARTEDÌ? – «Sicuramente dobbiamo essere fiduciosi. Sappiamo che abbiamo davanti squadre forti, ma anche quale sia il nostro valore. Se facciamo le cose per bene, possiamo passare».