Palladino: «Pressione? Comprendo, ma dobbiamo risollevarci. La Fiorentina deve raggiungere quell’obiettivo»

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Panathinaikos.

PRESSIONE – «L’attesa è stata importante, sappiamo quanto conti questa partita per noi, la società, per i tifosi e tutto l’ambiente. Non vediamo l’ora di scendere in campo, dobbiamo approcciarla come una finale. Sono sicuro che lo stadio ci aiuterà, abbiamo bisogno di loro: sono stati la nostra carica, l’energia e la forza e saranno fondamentali per passare il turno».

RISULTATI NEGATIVI – «I risultati non sono quelli che speravamo, è sotto gli occhi di tutti. I dati parlano chiaro: negli ultimi due mesi abbiamo avuto difficoltà. Anche per gli infortuni, che non è una scusante o un alibi. Possiamo fare di più. Però io domenica dopo la partita ho detto ciò che ho sentito e percepito durante la gara. Nel primo tempo siamo stati in gara contro una squadra forte come il Napoli, che mette sotto tanti. Un buon primo tempo, con degli errori. E nel secondo abbiamo avuto coraggio e personalità, mettendo in difficoltà il Napoli. Mi aspettavo anche un calo fisico avendo giocato giovedì e non c’è stato. Per quello ho detto che la squadra mi è piaciuta, vedo crescita. E da tre giorni ho la rosa quasi al completo, escluso Colpani, questo è molto importante».

OBIETTIVO CONFERENCE – «Noi intanto domani dobbiamo dedicare il 101% all’obiettivo di passare il turno. In campionato ci sono ancora tanti punti a disposizione, vogliamo e dobbiamo essere sempre ambiziosi e portare più in alto possibile la Fiorentina. Non guardiamo solo qualche mese, ma solo il percorso complessivo. Non spostiamo l’attenzione sul campionato, ci penseremo da venerdì, ora c’è la Conference».