Palladino elogia Kean: «Per questa Fiorentina è un leader vero. Con lui parlo spesso e gli dico di fare questo»

Palladino elogia Kean: «È un leader alla Fiorentina». Il commento del tecnico viola nei confronti del suo centravanti titolare

Moise Kean continua a segnare a raffica ed ha travolto con una doppietta anche l’Inter. Oggi il tecnico della Fiorentina Palladino ha voluto elogiarlo così.

PALLADINO – «Moise aveva bisogno di fiducia, affetto e dialoghi. Con lui parlo spesso, non solo di calcio. Abbiamo un rapporto che ci diciamo un po’ tutto, dietro ai calciatori ci sono gli uomini e io credo nell’aspetto umano. Sta dimostrando il suo grande valore, è un leader e ci sta trascinando con le sue prestazioni. Il merito in questa squadra però non è solo di chi fa gol: si difende e si attacca tutti insieme, è lo spirito che fa la differenza».