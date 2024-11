Palladino: «La svolta della Fiorentina è arrivata dopo quella partita. Contro il Como una grande sfida, e su Kean...»

Palladino, allenatore della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra il momento attuale della squadra e gli elogi su Kean

LE PAROLE – «Como Fiorentina? Di Fabregas mi piace la sua idea di calcio, ho avuto modo di studiarlo in questi giorni, è un ottimo allenatore, mi piace anche come persona, come si pone con la stampa e con i suoi giocatori. È un allenatore spagnolo, le sue squadre giocano molto bene a calcio, è un allenatore moderno che gioca un calcio offensivo quindi ti mette in difficoltà. Insomma sarà una bella sfida domenica. Kean è stato molto bravo perché si è messo a disposizione del gruppo con grande umiltà, ha fatto un grande lavoro su se stesso e a mio avviso ha grandi margini di miglioramento. Nemmeno Moise sa quanti margini di miglioramento ha. Nonostante la sconfitta contro l’Atalanta ho capito di avere in mano una squadra forte che stava crescendo. Da lì in poi credo che sia stato un percorso tutto in crescendo e probabilmente Bergamo è stata la chiave di svolta»