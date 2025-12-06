Palladino nel pre partita di Verona Atalanta a Sky: «Oggi Krstovic titolare per questo motivo. Dobbiamo approcciare con la mentalità giusta»

Palladino nel pre partita di Verona Atalanta a Sky. L’allenatore dell’Atalanta ha parlato poco prima del calcio d’inizio del match

Prima del fischio d’inizio della sfida contro l’Hellas Verona, Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky, analizzando l’undici titolare e l’importanza dell’approccio mentale alla partita, considerando la situazione di classifica.

SULLA SCELTA DI KRSTOVIC PER SCAMACCA – «Gianluca ha fatto un percorso di tanto minutaggio che gli mancava da un po’ e l’ha fatto bene. L’ho visto in crescendo, sono contento, ma oggi voglio vedere Krstovic dall’inizio. Abbiamo bisogno di lui, l’ho visto motivato. Oggi è fondamentale l’approccio, sarà complicato, ma dobbiamo scendere in campo con la testa giusta e con la mentalità di vincere la partita».

SUL MOMENTO – «Ai ragazzi ho detto che si deve guardare partita per partita. Può sembrare banale, ma non è così visto che siamo un po’ indietro in classifica. Possiamo dare continuità di prestazione e risultati, davanti ci sono scontri diretti con squadre che perderanno qualche punto, quindi per noi è fondamentale fare punti».

SULLA CLASSIFICA – «La corsa è su noi stessi e su quello che abbiamo ritrovato. Su quello che i ragazzi sono capaci di esprimere, sappiamo che non è questa la classifica che vogliamo, siamo in dietro, ma vedo lo spirito giusto, abbiamo energia positiva, remiamo tutti dalla stessa parte, sono fiducioso».

IMPEGNI SOTTO NATALE – «Perdiamo due giocatori importanti, forti e determinanti come Lookman e Kossounou, ma recuperiamo due altrettanto importanti come Kolasinac e Scalvini e dovremo recuperare Sulemana che ha avuto questo fastidio. Ci sono tante partite, si gioca ogni tre giorni, tutti devono sentirsi importanti e dare il massimo quando vengono chiamati in causa».