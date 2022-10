Pallone d’Oro 2022, Karim Benzema riceve il premio di France Football: primo trionfo per il centravanti francese

Come prevedibile, Karim Benzema è il Pallone d’Oro 2022.

Il centravanti francese, autentico protagonista in Champions con il Real Madrid, è stato premiato dal suo ex tecnico Zidane. Primo trionfo per lui. Al secondo posto Mané, al terzo De Bruyne.