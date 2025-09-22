Pallone d'Oro 2025 LIVE: stilata la TOP 10 - Calcio News 24

Ultime Notizie
Pallone d’Oro 2025 LIVE: stilata la TOP 10
Pallone d’Oro 2025, tutto sulla cerimonia di premiazione che prenderà il via alle 20:00 al Théatre du Chatelet di Parigi. I dettagli sulla diretta live
Pallone d’Oro 2025, alle 20:00 inizierà la fase finale della cerimonia per l’assegnazione del premio individuale più prestigioso. Di seguito tutti gli aggiornamenti della diretta live dall’evento che si svolgerà al Théatre du Chatelet di Parigi e che vedrà impegnato l’ex stella del calcio Didier Drogba. Calcionews24.com segue LIVE la cerimonia.
PALLONE D’ORO ECCO LA TOP 10
- Ousmane Dembélé (Francia, Psg)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Psg/M.City)
- Achraf Hakimi (Marocco, Psg)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portogallo, Psg)
- Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)
- Raphinha (Brasile, Barcellona)
- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)
- Vitinha (Portogallo, Psg)
- Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)
PALLONE D’ORO 2025, LA CLASSIFICA
