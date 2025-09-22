Pallone d'Oro 2025, Luis Enrique vince il Trofeo Johan Cruijff dopo la grande annata con il PSG - Calcio News 24

Pallone d’Oro 2025: riflettori anche su Luis Enrique, vincitore del Trofeo Johan Cruijff

Mentre cresce l’attesa per la proclamazione del vincitore del Pallone d’Oro 2025, un altro prestigioso riconoscimento è già stato assegnato nel mondo del calcio internazionale: il Trofeo Johan Cruijff per il miglior allenatore dell’anno è stato vinto da Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain. Un premio che arriva al termine di una stagione straordinaria per il club parigino, protagonista assoluto sia in Francia che in Europa.

Luis Enrique ha saputo portare il suo PSG a livelli altissimi, culminando con la vittoria della Champions League, uno dei titoli più ambiti e difficili da conquistare. Ma non è stata soltanto una questione di trofei: la sua squadra ha impressionato per gioco, compattezza, identità tattica e mentalità vincente. Elementi che hanno reso quasi inevitabile l’assegnazione del Trofeo Johan Cruijff all’ex CT della Spagna.

Il tecnico spagnolo, infatti, è stato indicato come uno dei grandi protagonisti della stagione che ha portato alla selezione dei finalisti del Pallone d’Oro 2025. Se da un lato l’attenzione è tutta rivolta ai calciatori in corsa per il massimo riconoscimento individuale, dall’altro è impossibile ignorare il ruolo fondamentale degli allenatori nel costruire squadre vincenti.

In vista della cerimonia ufficiale del Pallone d’Oro 2025, il nome di Luis Enrique riecheggia come simbolo di una filosofia calcistica moderna ed efficace. Il suo lavoro con il PSG non solo ha prodotto risultati, ma ha anche elevato le prestazioni individuali di molti campioni oggi in corsa per il premio. Non è un caso se diversi giocatori del club parigino sono tra i candidati, segno evidente dell’impatto avuto dal tecnico sul rendimento della squadra.

La stagione 2024-2025 sarà ricordata anche per questo: per un PSG dominante e per un Luis Enrique capace di riscrivere la narrativa di un club spesso criticato per le mancate affermazioni europee. Con la vittoria del Trofeo Johan Cruijff, Luis Enrique aggiunge un ulteriore tassello alla sua carriera, proprio mentre il mondo del calcio attende con ansia il verdetto finale del Pallone d’Oro 2025.