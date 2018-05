Pallone Mondiali 2018: svelato il Telstar 18, il pallone ufficiale dei Mondiali in Russia. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Si chiama Telstar 18 il pallone dei Mondiali 2018 che vedremo rotolare sui campi russi in estate. L’Italia non parteciperà al Mondiale ma 32 Nazionali scenderanno in campo per contendersi la Coppa del Mondo 2018. L’edizione russa sarà caratterizzata dalla presenza in campo di Telstar 18. Il pallone è stato presentato lo scorso dicembre e ha un design quasi futuristico, innovativo e molto caratteristico. Come da accordi, sarà Adidas, sponsor ufficiale, a produrre il pallone del Mondiale in Russia.

Adidas ha voluto creare un pallone futuristico ma con una forte identità, un pallone che ha radici profonde nel passato. La multinazionale tedesca infatti ha scelto lo stesso nome che veniva utilizzato a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Telstar è una combinazione di parole: television e star, ovvero stella. I colori saranno due: bianco e nero e tutto intorno è presente una scala di grigi e questo dovrebbe favorire il pubblico televisivo. Telstar 18 ha sei pannelli testurizzati. La sostenibilità è stato un criterio chiave nella realizzazione della sfera: per la sua produzione infatti sono stati scelti materiali di rivestimento e imballaggio riciclati. La palla ha un chip integrato di comunicazione near field (NFC) incorporato ma non prenderà informazioni sui tiri dei calciatori o ad esempio sui colpi di testa (chi acquista il pallone può connettersi al chip utilizzando lo smartphone per accedere a dei contenuti multimediali). Il nuovo design dei pannelli ha una stampa metallica e un effetto grafico texturizzato, studiato per assicurare alte prestazioni e lunga durata allo stadio e in strada.

Ai primi test del pallone dei Mondiali 2018, Telstar è stato criticato da alcuni dei migliori portieri in circolazione, convinti che sarà causa di molte difficoltà tra i pali. Pepe Reina l’ha definito così: «È strano, prende traiettorie imprevedibili ed è di gran lunga migliorabile. Al Mondiale prepariamoci a vedere tantissimi gol da lunga distanza. Decifrarne la direzione è impossibile. E poi è coperto anche da uno strato di plastica che lo rende difficile da bloccare. Potevano fare di meglio». Anche David De Gea e Ter Stegen hanno espresso dubbi sul pallone, dichiarando: «L’Adidas Telstar 18 è molto strano e andrebbe migliorato: se non cambia in Russia vedremo molti più gol da fuori area».

Caratteristiche Pallone Mondiali 2018

Rivestimento termosaldato: Superficie senza cuciture per una precisione massima e un minore assorbimento dell’acqua.

Design monopannello: I pannelli hanno la stessa forma e le stesse dimensioni per garantire una superficie liscia e prestazioni molto efficienti.

Qualità FIFA superiore: Sulla superficie è stampa la certificazione con il massimo punteggio FIFA nei test per circonferenza, peso, rimbalzo e assorbimento dell’acqua.

Costi: Il costo del pallone dei Mondiali 2018 va dai 149,95 euro (Ufficiale) a 34,95 euro (Replica) sul sito ufficiale Adidas. Telstar si può comunque trovare in altre versioni non ufficiali su Amazon a costi anche più bassi. Ecco i link per acquistarlo:

