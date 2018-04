Pallotta dopo il derby di Roma: «Settimana emozionante, Alisson resta»

Le parole di James Pallotta dopo lo 0-0 nel derby di Roma contro la Lazio: tra i temi toccati dal presidente giallorosso anche il nuovo stadio e il calciomercato

James Pallotta ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo lo 0-0 nel derby di Roma contro la Lazio ai microfoni di Premium Sport: «Non è stata una serata bella come quella del Barcellona, ma è stata una settimana difficile ed emozionante Abbiamo avuto diverse occasioni per poter fare gol, ma è stata una settimana emozionante. Adesso avremo due partite di campionato e poi penseremo al Liverpool, per adesso concentriamoci sulle due gara di Serie A prima della semifinale di Champions League. L’obiettivo per il momento è il match contro il Genoa, poi ci sarà tempo per il Liverpool: con il Liverpool sarà una sorta di derby di Boston per via della proprietà dei Reds».

Conclude Pallotta: «La partita adesso è una partita politica, c’è tempo fino a luglio per lo stadio. E’ un peccato per i tifosi che non possano avere in breve tempo questo stadio. Inter, Lazio e Roma? Non dobbiamo pensare a cosa faranno le avversarie per un posto in Champions League, non sono preoccupato ma molto concentrato su ciò che sta facendo la Roma. Soddisfatto di non aver venduto Dzeko a gennaio? Noi non abbiamo mai voluto vendere Dzeko, abbiamo avuto solamente una richiesta da parte di un club estero ma non siamo mai stati realmente interessati ad una cessione del nostro attaccante. Alisson? Non abbiamo alcuna intenzione di venderlo. Siamo felici di affrontare il Liverpool e Salah, un grande calciatore, che ha ancora un grande rapporto la nostra squadra e qui ha lasciato un bel ricordo».