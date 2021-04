Pallotta: «Monchi non sapeva chi fosse Zaniolo. Su Totti e De Rossi…»

James Pallotta, ex presidente della Roma, ha rilasciato una lunga intervista The Athletic parlando dei suoi anni in giallorosso

RITIRO TOTTI – «È stato a Roma per 30 anni. Ogni giorno si alzava e andava a Trigoria. Accettammo di onorare l’impegno della proprietà precedente con un contratto da 6 anni come dirigente. Ebbi una discussione con lui, chiedendogli cosa avrebbe voluto fare nella vita dopo il ritiro. Rispondere era difficile per la Roma e lo era per lui. Una delle voci del suo biopic dice che non ci poteva credere e che avrebbe preferito pensare al passato piuttosto che al futuro».

ZANIOLO – «100% merito di Baldini. Franco chiamò l’Inter e disse loro che non avremmo ceduto Nainggolan se non in cambio di Zaniolo. Monchi chiese chi fosse».

RITIRO DE ROSSI – «Cosa dovevo fare? Che c***o dovevo fare? Non avevo alcun vantaggio dal vedere ritirare due delle più importanti superstar di ogni tempo. Con lui e Totti abbiamo fatto quello che pensavamo fosse giusto per la squadra».