Palmeiras Botafogo LIVE: sintesi, moviola e risultato

Palmeiras Botafogo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025

Palmeiras Botafogo è la prima sfida valida per l’ottavo di finale del Mondiale per Club. Le due squadre scendono in campo alle 18 per giocarsi la qualificazione al prossimo turno. Segui LIVE la sfida su Calcionews24:

LA DIRETTA

PRIMO TEMPO – Il primo tempo del derby brasiliano tra Palmeiras e Botafogo, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, si è chiuso sullo 0-0 al Lincoln Financial Field di Filadelfia. La partita è stata equilibrata ma intensa, con tre ammonizioni: due per il Botafogo (Alexander Barboza e Alex Telles) e una per il capitano del Palmeiras, Gustavo Gómez, che salterà il prossimo match. Il Palmeiras ha avuto un leggero predominio nel possesso palla (57%), ma entrambe le squadre hanno faticato a creare occasioni nitide. Tensione alta e ritmi sostenuti, ma per ora le difese hanno avuto la meglio.

PALMEIRAS (4-2-3-1) – Weverton; Giay, Gomez, Fuchs, Piquerez; Emiliano Martinez, Rios; Estevao, Allan, Mauricio; Roque. All: Ferreira.

BOTAFOGO (4-3-3) – John; Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles; Allan, Barbosa, Freitas; Artur, Igor Jesus, Jefferson Savarino. All: Paiva.