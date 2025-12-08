Palmer Chelsea, il centrocampista non sarà a disposizione contro l’Atalanta? Le ultimissime che arrivano direttamente da Londra

Palmer Chelsea, il giocatore non si è allenato e salterà la trasferta di Bergamo. Una scelta presa d’accordo con il club. Ecco il motivo dell’assenza

La vigilia della sfida tra Atalanta e Chelsea, in programma domani sera al New Balance Stadium di Bergamo, si apre con una notizia che cambia il volto del match: Palmer non sarà della partita. L’attaccante inglese, uno dei talenti più brillanti della rosa dei Blues, ha infatti saltato la seduta di rifinitura e non prenderà parte alla trasferta italiana valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League.

Il forfait di Cole Palmer rappresenta un imprevisto significativo per Enzo Maresca, che contava sulla creatività e sulla capacità di rifinitura del giovane talento per affrontare un’Atalanta in grande forma. Il nome di Palmer era tra quelli più attesi per questo match, ma il giocatore è stato costretto nuovamente ai box dopo il breve rientro avvenuto mercoledì scorso. Secondo fonti inglesi, però, lo stop non dovrebbe essere lungo e Palmer potrebbe tornare a disposizione già nel weekend, segno che l’infortunio è più una misura precauzionale che una reale ricaduta.

La rifinitura odierna, tappa fondamentale per definire la formazione titolare del Chelsea, ha confermato le preoccupazioni della vigilia. Palmer non si è allenato insieme al resto del gruppo, lasciando Maresca senza una delle sue armi offensive più decisive. Il giocatore, cresciuto nel Manchester City e approdato al Chelsea per diventare un riferimento del nuovo corso, stava vivendo un ottimo momento di forma prima di questo stop.

Secondo quanto riportato dalla BBC, la decisione di non inserire il nome di Palmer tra i convocati per Bergamo è stata presa in accordo con lo staff medico, che ha preferito evitare rischi inutili. L’obiettivo è preservare l’integrità fisica dell’attaccante in vista dei prossimi impegni, sia in Premier League che nella stessa Champions League, dove il Chelsea punta a un ruolo da protagonista.

L’assenza di Palmer obbliga Maresca a rivedere i piani offensivi per il match contro l’Atalanta. Senza il suo mancino creativo tra le linee, i Blues dovranno trovare nuove soluzioni per superare la pressione alta dei nerazzurri e creare occasioni da gol. Resta ora da capire chi prenderà il posto del giovane talento nel tridente offensivo, ma la sensazione è che il Chelsea dovrà affidarsi all’intensità e alla profondità della rosa per sopperire alla mancanza di uno dei suoi principali punti di riferimento.

La sfida di Bergamo perde così uno dei possibili protagonisti, ma resta un appuntamento cruciale per la corsa europea dei Blues, che sperano di ritrovare Palmer al più presto.