Panchina Arsenal, parte il dopo Emery. I nomi dei possibili successori

Panchina Arsenal, inizia ufficialmente il post Emery. Contatti avviati con Espirito Santo, sullo sfondo anche Mikel Arteta

In casa Arsenal inizia il post Unai Emery. Dopo l’esonero del tecnico, adesso i Gunners guardano al futuro e pensano a chi affidare la panchina per tutto il resto della stagione, per provare a risalire la china.

Gianluca Di Marzio fa il punto sui possibili profili appetibili per il club. In pole position c’è Nuno Espirito Santo, attuale allenatore del Wolverhampton, col quale sono iniziati i contatti. Altro nome è quello di Mikel Arteta.