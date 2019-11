Panchina Bayern, Tuchel si defila: «Non ci penso nemmeno» – VIDEO

Panchina Bayern, Tuchel spegne qualsiasi tipo di possibilità: «Non mi interessa e non ci penso, ho un contratto col Psg»

Non è ancora chiaro chi sarà il successore di Niko Kovac sulla panchina del Bayern Monaco. Tanti i nomi che gravitano intorno al posto che è stato, fino a pochi giorni fa, del croato. Anche Thomas Tuchel rientra tra questi.

L’attuale allenatore del Psg, tuttavia, con le sue parole ha immediatamente spento la possibile opzione: «Non mi interessa e non ci penso. A quanto ne so ho un contratto per questa e anche per la prossima stagione».