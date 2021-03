Panchina Napoli: Inzaghi o Italiano per il dopo Gattuso. I dettagli

Aurelio De Laurentiis sarebbe orientato ad una corsa a due per sostituire Gattuso: al momento i nomi più in voga sono quelli di Inzaghi e Italiano

Aurelio De Laurentiis sfoglia la margherita di nomi per il dopo Gattuso e potrebbero essere solo due i successori più papabili, secondo Il Mattino.

Come riporta il quotidiano partenopeo, Italiano sarebbe l’ideale per il modulo già adottato con lo Spezia ma la sua poca esperienza potrebbe frenare il Napoli. Inzaghi invece sarebbe il profilo ideale ma il 3-5-2 del tecnico della Lazio poco si sposerebbe con i tanti esterni in rosa, primo tra tutti Insigne.