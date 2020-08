Panchina Pescara, Massimo Oddo resta in pole: oggi la decisione del presidente Sebastiani in vista della prossima stagione

Giornata decisiva per il Pescara. Oggi il presidente Sebastiani – come riportato da rete8.it – scioglierà le riserve sul nuovo allenatore della compagine abruzzese. In pole rimane Massimo Oddo, l’obiettivo sarà quello di cancellare una stagione troppo altalenante.

Per l’ex campione del mondo nel 2006 sarebbe un ritorno a casa dopo l’avventura nel biennio 2015-17 e la promozione in serie A. Nelle prossime ore ci sarà la decisione definitiva.