Panchina Roma: Allegri il preferito, Mazzarri per l’immediato

Massimiliano Allegri resta il preferito della dirigenza della Roma per sostituire Paulo Fonseca: l’ex Juve non accetterebbe però la squadra in corsa

La Roma pensa al sostituto di Paulo Fonseca. I rapporti con il tecnico appaiono ormai non rimarginabili e si pensa al suo successore, con due idee più forti delle altre.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il favorito sarebbe Max Allegri. L’ex Milan e Juve però non accetterebbe di prendere la squadra in corsa. In questo caso dunque potrebbe giocarsi le sue carte Walter Mazzarri che si metterebbe in gioco per sei mesi.