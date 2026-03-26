Panchina Sampdoria: scelto il vice allenatore di Lombardo! Adesso è ufficiale: ecco di chi si tratta

Panchina Sampdoria, scelto il nuovo vice di Lombardo: ora è ufficiale, ecco chi affiancherà il tecnico nel rush salvezza

Ora è ufficiale: la Sampdoria ha definito il nuovo vice allenatore. Il club blucerchiato ha annunciato la nomina di Dan Thomassen come allenatore in seconda della prima squadra, completando così lo staff tecnico guidato da Attilio Lombardo. Una scelta attesa, che arriva nel momento più delicato della stagione, con la squadra impegnata nella corsa salvezza in Serie B.

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L’ingresso di Thomassen rappresenta un rinforzo mirato per dare maggiore struttura e continuità al lavoro quotidiano. La società ha voluto affiancare a Lombardo una figura con esperienza e competenze specifiche, convinta che ogni dettaglio possa risultare decisivo nel rush finale del campionato.

COMUNICATO – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Dan Thomassen il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra».