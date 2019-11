Panchina Udinese, ecco i nomi in prima fila per sostituire Tudor

Panchina Udinese, a Genova con l’allenatore in seconda, poi il nuovo tecnico. Walter Zenga e Davide Ballardini i primi candidati

Da ieri pomeriggio l’Udinese sta ufficialmente cercando un allenatore. La squadra, nella trasferta di Genova, sarà guidata dal secondo e poi, con l’inizio della settimana, si ufficializzerà il nuovo tecnico.

La Gazzetta dello Sport fa sapere i nomi attualmente in pole position per ricoprire l’incarico. Si tratta di Zenga e Ballardini. Loro sono in prima fila, leggermente più defilati Marino, Di Biagio e Carrera.