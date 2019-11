Panchina Udinese, Marino: «Per ora resta Gotti, sta lavorando benissimo»

Marino, ds dell’Udinese, conferma Gotti sulla panchina della squadra bianconera dopo l’esonero di Tudor. Le dichiarazioni

L’Udinese ha confermato Luca Gotti: la dirigenza bianconera ha rinnovato la propria fiducia verso il tecnico, che per ora ricoprirà ancora l’incarico di primo allenatore dei bianconeri dopo l’esonero di Tudor. Ecco le parole del ds Marino a Udinese TV.

«Si sono proposti un po’ tutti gli allenatori che in questo momento non stanno lavorando, lusingandoci perché l’Udinese è ambita da tutti. Però siamo curiosi di vedere questa empatia che si è creata tra il gruppo e Gotti, gli abbiamo chiesto di aiutarci in questa emergenza. Ci ha dato la sua disponibilità. In questo momento sta lavorando non bene ma benissimo, siamo tutti contenti. Lo faremo ancora per un po’ ma in questo momento siamo convinti che si sia creata una virtuosità. Continueremo con Gotti anche a Genova con la Sampdoria. Futuro? Vedremo».