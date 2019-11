Panchina Udinese, tentativo per convincere Gotti: la situazione

Panchina Udinese, il club friulano proverà a fare un altro tentativo per convincere Gotti a restare. Zenga rimane l’alternativa

Nelle due partite in cui Luca Gotti è stato seduto sulla panchina dell’Udinese ha raccolto 4 punti rilanciando in classifica la squadra friulana. Il tecnico stesso ha ribadito in prima persona, tuttavia, di non voler essere il primo allenatore.

Gianluca Di Marzio fa sapere che il club farà almeno un altro tentativo per convincere il mister a continuare la sua avventura: previsti in giornata nuovi contatti. Nell’eventualità che la volontà non cambi, si tenterà l’affondo con Walter Zenga.