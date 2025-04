Panucci, auto in fiamme a Roma: teppismo o furto, le indagini sono in corso. Nessuna pista è esclusa. Le ultimissime

Christian Panucci, ex calciatore di Milan e Roma e attuale opinionista Mediaset, è stato vittima di un atto doloso nella notte tra sabato e domenica. Un incendio ha distrutto la sua Audi Q8, parcheggiata nella villa a Spinaceto, quartiere periferico di Roma. I vigili del fuoco hanno domato rapidamente le fiamme, e i primi rilievi, effettuati dai carabinieri, confermano la natura intenzionale dell’incendio.

Le indagini sono in corso, con l’analisi delle telecamere di sorveglianza della proprietà e della strada. Gli investigatori stanno esaminando tutte le ipotesi: intimidazione, vandalismo o un furto non riuscito. Al momento, non sono emerse minacce dirette verso Panucci, che si trovava a Dubai durante l’accaduto. Sarà ascoltato al suo rientro, mentre si verifica se episodi simili siano avvenuti nella zona. Nessuna pista è esclusa, inclusa l’azione di un ignoto isolato.