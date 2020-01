Panucci: «Fonseca mi piace molto ma non deve snaturarsi»

Panucci, le parole dell’ex giallorosso in vista del prossimo impegno della squadra di Fonseca contro il Genoa

Dopo due ko consecutivi è tempo per la Roma di Fonseca di rialzare la testa iniziando già dalla sfida contro il Genoa. Del match ne ha parlato anche l’ex Panucci sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

«La Roma è favorita, anche se in campionato non ha iniziato l’anno nel migliore dei modi. Ma guai a dare per morto il Genoa, in quello stadio può accadere di tutto. Un euro però lo punterei sulla Roma».

«Fonseca mi incuriosisce molto, ha qualità e giocatori che fanno divertire, anche se il k.o. di Zaniolo è pesante. Ma non mi piace solo l’allenatore Fonseca, mi piace molto il personaggio, o meglio, la persona. Mi sembra si sia perfettamente integrato nella realtà romana, ha capito dove si trova e l’ha fatto in fretta. Non deve snaturarsi però, vada avanti con le sue qualità».

«Non entro in queste cose, ma posso dire che Daniele con la sua scelta di smettere ha dimostrato di essere la persona coerente che è sempre stato».