Panucci va in soccorso di Leao: «È anche ora di finirla di dire che è un fenomeno quando segna e che non vale nulla quando fa una brutta partita!»

Panucci ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di Milan, di Inter e di Nazionale. Queste le sue dichiarazioni

Christian Panucci ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito riportate le sue parole.

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INTER IN DIFFICOLTA’ – «Può capitare quando hai tanti punti di vantaggio. Il campanello d’allarme dopo gli ultimi passi falsi, però, aiuterà la squadra di Chivu ad alzare la concentrazione. In più, tornerà Lautaro».

MILAN, PROBLEMA CENTRAVANTI? – «Beh, il nove che fa la differenza non manca solo al Milan. Vedi la Juve, per esempio. Poi certo, credo che sul mercato la società rossonera abbia fatto qualche errore, se due giocatori da 70 milioni (Jashari e Nkunku, ndr) stanno sempre in panchina. Come diceva Capello, è sempre meglio prendere un solo calciatore forte che due discreti».

LEAO CENTRAVANTI – «Per me può essere un nove, coi difensori che ci sono oggi in Italia, ma chiaramente atipico. Non a caso, quando fatica a veder palla si allarga a sinistra. Io difenderò sempre Leao. Perché ogni volta si fa un dibattito su questo ragazzo, ignorando quello che è: uno che accende e spegne la luce, ma quando pigia l’interruttore fa la differenza. È anche ora di finirla di dire che Leao è un fenomeno quando segna e che non vale nulla quando fa una brutta partita. Lui è semplicemente così, a corrente alternata. Grazie al pragmatismo di Allegri. Il Milan non incanterà per il gioco, ma mentalmente ha fatto un deciso passo in avanti rispetto allo scorso anno».otto o nove giocatori alla volta è molto più che un alibi per Antonio».

ITALIA AL MONDIALE? – «Sono ottimista, penso di sì. Siamo molto superiori

all’Irlanda del Nord e poi…».

L’INTERVISTA COMPLETA DI PANUCCI