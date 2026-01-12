Paquetà Flamengo, l’ex Milan pronto a tornare in Brasile? Il giocatore ha già deciso, cosa sta succedendo

Paquetá Flamengo: l’ex Milan pronto a tornare a casa e spinge per il ritorno in Brasile? La sua decisione è già presa

Il futuro di Lucas Paquetá potrebbe presto riportarlo in Brasile. L’ex trequartista del Milan, attualmente al West Ham, ha infatti raggiunto un accordo totale con il Flamengo per quanto riguarda i termini personali del contratto. A rivelarlo è il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che su X ha confermato come il giocatore abbia già dato il proprio via libera al ritorno in patria.

Secondo quanto riportato, Paquetá ha espresso con decisione la volontà di tornare a vestire la maglia del Flamengo, club che lo ha lanciato nel grande calcio. La trattativa ora entra nella fase più delicata, con i dialoghi tra Flamengo e West Ham in corso per trovare un’intesa sulla formula del trasferimento. Il brasiliano sta spingendo affinché l’operazione possa concretizzarsi il prima possibile.

La palla, a questo punto, passa al club inglese, che dovrà valutare se aprire alla cessione del suo numero 10. Il Flamengo resta fiducioso, forte dell’accordo già raggiunto con il giocatore, mentre Paquetá attende sviluppi sperando di poter tornare presto al Maracanã. La situazione è in evoluzione e nuovi aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

