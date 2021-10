Paqueta: «Il Milan mi è servito come apprendistato. Al Lione ho trovato fiducia»

Paqueta ha parlato in conferenza stampa raccontando il trasferimento dal Milan al Lione

Lucas Paqueta ha parlato in conferenza stampa raccontando il trasferimento dal Milan al Lione.

LIONE – «Sono un giocatore che ha sempre lavorato molto. Il Milan mi è servito come apprendistato. Dopo questa esperienza, sono cresciuto umanamente. Qui ho trovato amici, un nuovo gruppo, l’amore del pubblico. Ho ritrovato la fiducia, sono un uomo sereno”. Parole al miele per i sostenitori dell’OL: “Mi viene la pelle d’oca ad essere allo stadio e sentire questa passione. E penso che mi amino perché do sempre il 100%».