Paratici prima di Udinese-Juve: «Ronaldo persona ineccepibile»

Le parole di Fabio Paratici a pochi minuti dal fischio d’inizio di Udinese-Juventus: cosa ha detto il dirigente su Cristiano Ronaldo

Pochi minuti prima del fischio d’inizio di Udinese-Juventus, il dirigente della Juventus, Fabio Paratici, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per la consueta intervista pre-partita. Queste le dichiarazioni di Paratici a pochi minuti dalla gara, sopratutto per parlare della vicenda relativa a Cristiano Ronaldo: «Innanzitutto abbiamo già manifestato il nostro supporto a un calciatore di assoluto valore che è sempre stato un esempio dal punto di vista professionale. E’ un calciatore che da sempre è stato impegnato nel sociale. E’ un professionista esemplare, oltre a questo non direi nient’altro. Siamo tutti vicini a lui».

Nei giorni scorsi la Juventus si era schierata decisamente al fianco del proprio campione portoghese con due tweet piuttosto contestati sul web. Paratici ha risposto anche ad altre domande relative al passaggio di consegne tra lui e Marotta: «Come cambia il ruolo operativo? Prima ero ds e avevo responsabilità, il processo decisionale faceva riferimento al presidente Agnelli, al direttore Marotta, al vice-presidente Pavel Nedved, a me e naturalmente al mister Allegri. Rimane lo stesso processo decisionale formato da tre persone più il mister Allegri».