Juve, Paratici vince il premio “Piacentino Benemerito 2019” – FOTO

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juve, ha ricevuto il premio come “Piacentino Benemerito 2019”

La Juve ha svelato su Twitter un grande riconoscimento per il direttore dell’area tecnica Fabio Paratici. Il dirigente bianconero ha ricevuto un premio a Piacenza.

Paratici è stato premiato come ‘Piacentino Benemerito 2019’, con le immagini dell’evento che ha incoronato lo Chief Football Officer bianconero. Grande riconoscimento per lui che è nato a Borgonovo Val Tidone, proprio in provincia di Piacenza.