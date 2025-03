Paredes Boca Juniors, la rivelazione del centrocampista della Roma: nel suo contratto c'è una clausola...

Paredes Boca Juniors, il centrocampista della Roma rivela un retroscena del suo contratto: c’è una clausola a favore degli argentini

Leandro Paredes, fresco di rinnovo con la Roma, ha svelato un dettaglio importante del suo contratto: esiste una clausola rescissoria valida solo per il Boca Juniors. Il centrocampista argentino ha parlato ai microfoni di TyC Sports, ammettendo di aver provato già a gennaio a tornare nel club che lo ha lanciato, senza però riuscirci. Ora il futuro resta incerto, anche se un trasferimento in estate appare complicato.

CLAUSOLA RESCISSORIA – «Nel mio contratto c’è una clausola rescissoria solo in favore del Boca Juniors».

TENTATIVO DI TORNARE AL BOCA – «Non ho parlato con i dirigenti del club argentino, ma solo con quelli della Roma. A gennaio ho fatto di tutto per tornare, ma il trasferimento non si è concretizzato per mille motivi».

FUTURO – «Vedremo cosa succederà in futuro, anche se in estate non sarà facile. Il momento più semplice era la finestra di mercato di gennaio».