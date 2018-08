L’Inter ha un piano di riserva: senza Modric, assalto a Paredes

L’Inter valuta anche l’opzione di riserva: senza Modric, assalto all’argentino Paredes dello Zenit San Pietroburgo

La trattativa, come vi abbiamo già raccontato, va avanti: l’Inter punta al gran colpo Luka Modric del Real Madrid. Colpo difficilissimo, non impossibile, ma per cui vale la pena ragionare. I nerazzurri, ovviamente, valutano anche un eventuale piano B qualora – come pure probabile – non dovessero riuscire a convincere il club spagnolo a cedere il forte centrocampista croato. La seconda opzione del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, riportano stamane le cronache di mercato, sarebbe Leandro Paredes: da qui alla prossima settimana, entro la chiusura della finestra dei trasferimenti, potrebbe esserci un passo decisivo nei confronti dell’argentino ex Roma qualora l’affare Modric-Inter non dovesse andare in porto.

Paredes, giocatore attualmente in forza dello Zenit San Pietroburgo e già in passato nel mirino della Juventus, avrebbe chiesto nelle ultime settimane la cessione al club russo, con cui ritiene di aver concluso il proprio ciclo: la volontà del centrocampista è quella di ritornare in Italia, la sua seconda patria calcistica. Un ottimo assist per l’Inter, che di fatto potrebbe mettere in squadra un innesto di valore assoluto, seppure non ai livelli di Modric, tra l’altro di gradimento del tecnico Luciano Spalletti. Resta da valutare ovviamente la richiesta dello Zenit ed il budiget attualmente a disposizione dei nerazzurri, che avrebbero sì possibilità di spendere, ma che dovranno contestualmente dare anche la caccia ad un esterno difensivo.