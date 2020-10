Psg, Leonardo tuona contro Tuchel: «Capisca il momento del club»

Leonardo tuona contro Tuchel: il tecnico del Psg si è lamentato della campagna acquisti fatta dal club. Le sue parole

«Non abbiamo apprezzato affatto. Se qualcuno non è felice, se decide di restare, deve rispettare la politica sportiva e le regole interne. Per restare in questo club bisogna essere felici, con la voglia di soffrire per la società, lo spirito di sacrificio. Anche se stiamo vivendo un momento complicato. Se riusciamo a ingaggiare giocatori, va bene. Altrimenti andremo avanti. È lo spirito che cerchiamo».