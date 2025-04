Paris Saint-Germain, Luis Enrique crede nella vittoria della Champions: «Vogliamo fare la storia, ma questa cosa non mi interessa»

Alla vigilia del match di campionato tra il suo Paris Saint-Germain e il Le Havre, Luis Enrique è tornato a parlare della Champions League fresco di accesso alle semifinali.

DICHIARAZIONI – «“L’obiettivo non è ancora raggiunto. Sin dal nostro arrivo, il nostro obiettivo è sempre stato quello di fare la storia. Per scriverla, bisogna vincere tutto, in particolare il trofeo che tutti conoscete (la Champions League, ndr). Daremo tutto per raggiungere questo risultato. Ma il risultato è ciò che mi interessa di meno: quello che conta per me è il cammino»