Parma, a giugno spese pazze. Ecco quanto costano i riscatti dei gioielli

Parma, il prossimo giugno sarà particolarmente caldo per Faggiano. Il direttore sportivo pronto a spendere 50 milioni per i riscatti illustri

Il Parma sta mettendo in atto una stagione più che positiva, sotto la guida di Roberto D’Aversa. Questo per l’elevata qualità della rosa che Faggiano è riuscito a costruire in estate. Il prossimo giugno, per il d.s., sarà particolarmente caldo.

Questo perché, analizza La Gazzetta dello Sport, il dirigente dovrà mettere sul piatto circa 50 milioni complessivi per riscattare i tre assi offensivi, ovvero Inglese, Cornelius e Karamoh.