Parma, parla l'ex esterno Ametrano: «Per la salvezza? Posso dirvi che secondo me i crociati...»

Raffaele Ametrano, ex giocatore di Juve, Napoli e Parma ha parlato della salvezza dei crociati e sul loro difficile percorso

L’ex esterno Raffaele Ametrano ha parlato della lotta salvezza ai microfoni di TuttoCagliari.

Tra le squadre in lotta per la salvezza vede la sua ex squadra, Parma, sfavorita: «nonostante abbia tre punti di margine sulla zona calda in questi due mesi dovrà affrontare tantissime big, che in questo momento specifico della stagione sono a caccia di punti preziosi per consolidare i loro piazzamenti. Vedo il Parma sfavorito nella corsa salvezza »