Parma Atalanta, i convocati di D’Aversa: quante assenze per i gialloblù

Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati in vista di Parma-Atalanta

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita casalinga contro l’Atalanta. Tante assenze per i gialloblù che in anche questo finale di stagione non riescono ad avere una rosa al completo.

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.

Difensori: B. Alves, Balogh, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Valenti, Zagaritis.

Centrocampisti: Camara, Grassi, Kucka, Kurtic, Sohm.

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Pellè.