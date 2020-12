Parma, Bruno Alves smentisce: «Nessun problema nello spogliatoio»

Bruno Alves scuote il Parma e parla da vero leader e capitano: ecco le parole del difensore portoghese in conferenza stampa

STAGIONE – «Il ritiro ci serve per riflettere, ci serve stare concentrati e capire cosa possiamo fare nell’immediato futuro. Ora conta vincere e fare i tre punti, c’è tempo ma non così tanto. Dobbiamo lavorare duro e ottenere più punti possibile. In questo momento non penso ci siano problemi particolari, ci sono ottime relazioni all’interno del gruppo. Stiamo lavorando per apprendere nuovi metodi dall’allenatore, ora non dobbiamo stare qui a cercare il colpevole, continuiamo a lavorare come gruppo e ognuno di noi deve dare il proprio meglio».

SPOGLIATOIO – «Due cose: la prima è che non c’è alcun tipo di problema all’interno dello spogliatoio, la seconda è che il problema si ha nel momento in cui uno perde e non si ha una reazione, come se non contasse nulla. Se si perde è normale ci possa essere nervosismo, e mostrare questo nervosismo per non aver portato a casa i tre punti può essere vista anche come una cosa positiva».