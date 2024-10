Parma Cagliari, Pecchia: «Rabbia e dispiacere per la sconfitta»

L’allenatore del Parma ha commentato così la sconfitta dei crociati in casa contro il Cagliari di Nicola

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, è intervenuto nel post partita della sfida persa in casa contro il Cagliari ai microfoni di Dazn.

SCONFITTA – «Sconfitta che brucia per come si è sviluppata. Abbiamo spinto per recuperare il risultato e meritavamo qualcosa in più. Il finale ci lascia rabbia e dispiacere»