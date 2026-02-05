Parma, Cherubini svela: «Soddisfatti del mercato? Lo dirà il campo. Avrei firmato per questa posizione in classifica, sul rinnovo di Corvi…»

Parma, Federico Cherubini ha parlato così in conferenza stampa dopo la chiusura del calciomercato. Le parole del CEO

Il CEO del Parma, Federico Cherubini, ha parlato così in conferenza stampa.

SODDISFATTO DEL MERCATO – «Soddisfatti lo saremo quando il campo ci dirà se abbiamo fatto bene o meno. Abbiamo seguito anche le indicazioni del mister. Abbiamo voluto ridurre il numero dei giocatori in rosa, con alcuni che hanno voluto prendere altre opportunità. Al contrario, abbiamo inserito quattro giocatori che pensiamo possano alzare il livello e anche Mikolajewski che è ufficialmente aggregato alla rosa della Prima Squadra, ma ogni volta che ce ne sarà la possibilità giocherà con la Primavera. Nella rosa attuale abbiamo reinserito anche Frigan, che è alla fine del percorso di recupero e speriamo di averlo per il finale del campionato».

CLASSIFICA – «Sinceramente se mi avessero detto di arrivare ora in questa posizione avrei firmato. Ma non significa che siamo in una zona di comfort, la salvezza è da conquistare. Ho letto qualche polemica, ma va considerato anche il fatto che ci fosse un forte ricambio nella rosa, con i giovani che hanno bisogno di adattarsi. In più devo dire che c’è stata un po’ di sfortuna con gli infortuni. Se faccio un bilancio complessivo, dico che abbiamo cose da migliorare, la salvezza è difficile, ma tutto il lavoro di chi lavora nel club, mister compreso, va considerato anche rispetto alle difficoltà».

RIDUZIONE DEI COSTI – «La campagna di gennaio ha avuto degli effetti positivi sul bilancio, ma ci siamo presi degli impegni come nel riscatto di Nicolussi in caso di salvezza. Il tema della sostenibilità è importante e i numeri ci impongono di porvi attenzione. Noi cerchiamo di ridurre virtuosamente i costi e incrementare i ricavi, specie in un mondo dove i ricavi non li gestiamo noi, ma dipendono dai diritti televisivi. L’unica nota è che sono uscite delle tabelle relative ai bilanci, ma fanno riferimento all’anno solare 2024, in cui il club è stato fra Serie A e B. La nostra consapevolezza è che le nostre azioni hanno invertito la tendenza negativa del 2024, con il bilancio del 2025 sarà sicuramente in controtendenza»

RINNOVO CORVI – «All’infortunio di Suzuki, qualcuno diceva che avevamo due terzi portieri. Io riporto i fatti: quando è successo io e Pettinà abbiamo convocato e dato fiducia a Corvi e Rinaldi, ribadendo anche che avrebbero avuto un grande sforzo. Quindi abbiamo deciso anche di intervenire sul mercato, ma poi abbiamo interrotto i rapporti con Guaita, anche per motivi suoi personali. Avremo un mese in cui Corvi e Rinaldi saranno affiancati dai ragazzi della Primavera. Il ds sta iniziando a parlare con gli agenti di Corvi. Non siamo sicuri che Suzuki partirà, ma in casa abbiamo delle soluzioni».

