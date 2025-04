Parma, Chivu si prepara: «Ecco com’è affrontare l’Inter. Quella del triplete o l’attuale? Penso questo»

Ha parlato del suo passato all’Inter Cristian Chivu, attuale allenatore del Parma, in vista della sfida di campionato ai nerazzurri

Cristian Chivu, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di CBS Sport durante il programma Morning Footy, parlando della prossima partita contro l’Inter, sua ex squadra da giocatore.

SULLA PARTITA: «Non è mai facile affrontare l’Inter, conosciamo la forza della squadra di Inzaghi, è una delle migliore se non la migliore in Italia, oltre ad essere tra le top in Europa. Sappiamo quanto sarà difficile, stiamo cercando di prepararla al meglio, dovremo esser la versione migliori di noi stessi. Dobbiamo credere di poter fare una grande partita contro di loro per ottenere un buon risultato».

MIGLIOR INTER: «Tra questa e quella del Triplete? Non lo so, sono due grandissime squadre. Il gioco è cambiato, non so se in meglio o in peggio, ma il periodo del 2010 rimarrà unico. Era un gruppo di grandi giocatori di personalità e leadership, il triplete non cade dal cielo, è qualcosa che costruisci e su cui lavori nel tempo. La personalità di quella squadra era fantastica. Questa Inter è una squadra forte, abbastanza per credere di poter replicare quanto successo 15 anni fa. È una delle squadre migliori in Europa e la migliore in Italia. Spero solo che sabato il Parma possa battere questa Inter».