Parma Como, Cuesta a Dazn nel pre partita: «Proveremo a fare la partita che vogliamo. Vi spiego come ho studiato il Como»

Parma Como, arlos Cuesta, allenatore del Parma, ha presentato la sfida contro il Como a Dazn nel pre partita. Le sue parole

In vista della partita contro il Como valida per l’ottava giornata di Serie A, Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Dazn, presentando la sfida con grande determinazione e facendo il punto sulla preparazione tattica della sua squadra.

OBIETTIVO – «Proveremo a fare il massimo per portare il Tardini da noi, per farli giocare con noi».

PARMA AGGRESSIVO FIN DALL’INIZIO – «Come al solito, proveremo a fare la partita che vogliamo».

LO STUDIO DEL COMO – «Identità chiarissima, con tanta variabilità, capaci di tanti cambiamenti. Noi proveremo a essere lucidi e anche noi a fare la partita che vogliamo quando abbiamo la palla».

Cuesta ha evidenziato la capacità del Como di variare il proprio gioco, ma ha sottolineato l’intenzione del Parma di mantenere il controllo e fare la partita, cercando sempre di imporre il proprio stile di gioco.