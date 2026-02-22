Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Serie A

Parma, Cuesta analizza così il tanto discusso gol vittoria di Troilo contro il Milan: «Tutti i giocatori che sono lì sono pronti per fare gol. Prepariamo i piazzati come tutte le fasi!»

Published

2 ore ago

on

By

cuesta

Parma, Carlos Cuesta a DAZN ha commentato così la vittoria contro il Milan e il gol segnato da Troilo. Le sue dichiarazioni

Carlos Cuesta ha parlato a DAZN dopo Milan Parma. Le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ANALISI «Prima di parlare di noi voglio avere un pensiero su Loftus-Cheek perché mi hanno detto che si è fatto veramente male. I nostri pensieri sono con lui. Spero che possa recuperare al più presto. Quello che più mi è piaciuto del Parma stasera è la mentalità, sapere che per raggiungere l’obiettivo bisogna fare qualsiasi cosa, e poi la capacità di miglioramento. La crescita secondo me è tangibile in tutti gli aspetti. Sappiamo che il calcio cambia molto. 14 giorni fa, dopo la partita contro la Juventus, avevamo preso 8 gol in 2 partite. Ora ci sono state 3 vittorie di fila. Dobbiamo avere equilibrio. C’è stato lavoro da fare, tanti punti da fare, c’è una partita importantissima contro il Cagliari».

GOL DI TROILO ERA PREPARATO? «Tutti i giocatori che sono lì sono pronti per fare gol. Prepariamo i piazzati come tutte le fasi. Noi proviamo ad essere pronti per tutto quello che accade in una partita di calcio. Fa parte del nostro modo di prepararci».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato53 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Upload Upload
Hanno Detto12 ore ago

Juve Como 0‑2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

Juve Como, Andrea Bargione analizza a fondo la prestazione bianconera contro i lariani nel post‑partita di Upload Durante l’ultima puntata...
Change privacy settings
×