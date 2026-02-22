Parma, Cuesta analizza così il tanto discusso gol vittoria di Troilo contro il Milan: «Tutti i giocatori che sono lì sono pronti per fare gol. Prepariamo i piazzati come tutte le fasi!»

Parma, Carlos Cuesta a DAZN ha commentato così la vittoria contro il Milan e il gol segnato da Troilo. Le sue dichiarazioni

ANALISI – «Prima di parlare di noi voglio avere un pensiero su Loftus-Cheek perché mi hanno detto che si è fatto veramente male. I nostri pensieri sono con lui. Spero che possa recuperare al più presto. Quello che più mi è piaciuto del Parma stasera è la mentalità, sapere che per raggiungere l’obiettivo bisogna fare qualsiasi cosa, e poi la capacità di miglioramento. La crescita secondo me è tangibile in tutti gli aspetti. Sappiamo che il calcio cambia molto. 14 giorni fa, dopo la partita contro la Juventus, avevamo preso 8 gol in 2 partite. Ora ci sono state 3 vittorie di fila. Dobbiamo avere equilibrio. C’è stato lavoro da fare, tanti punti da fare, c’è una partita importantissima contro il Cagliari».

GOL DI TROILO ERA PREPARATO? – «Tutti i giocatori che sono lì sono pronti per fare gol. Prepariamo i piazzati come tutte le fasi. Noi proviamo ad essere pronti per tutto quello che accade in una partita di calcio. Fa parte del nostro modo di prepararci».