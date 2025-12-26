Parma, Cuesta sicuro: «I dettagli fanno la differenza. Contro la Fiorentina dovremo fare questo» - Calcio News 24

Parma, Cuesta: “Migliorare l’offensiva e curare i dettagli”. Le dichiarazioni del tecnico dei crociati

Alla vigilia dell’ultima partita casalinga del 2025 contro la Fiorentina, l’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha lanciato un messaggio chiaro: migliorare la fase offensiva, essere più continui e curare i dettagli. “Negli ultimi tempi siamo stati molto concentrati sul creare di più, soprattutto negli ultimi 30 metri – ha spiegato Cuesta –. Abbiamo già visto miglioramenti in diverse situazioni e ora dobbiamo consolidare questi progressi con continuità”.

Il tecnico ha parlato anche dei singoli, con particolare attenzione a Jacob Ondrejka. “Nel calcio tutto è organizzato – ha precisato Cuesta –. Bisogna fare ciò che è giusto in base al contesto, non solo ciò che piace al giocatore. Puntiamo sul riconoscimento delle situazioni e sulla stabilità del nostro gioco. In queste due settimane abbiamo lavorato per sbloccare le partite in diversi contesti, cercando di avere più opzioni offensive”. Cuesta ha sottolineato l’importanza dell’aggressività e della concentrazione su ciò che il Parma può controllare: “Aumentare le possibilità di creare pericolo sarà uno dei nostri obiettivi. Avere interpreti diversi ci può aiutare a creare di più e meglio”.

Sul fronte infermeria arrivano notizie positive: Circati è in progressione e sarà convocato, così come Delprato. Un segnale importante per affrontare la Fiorentina con determinazione e trasformare l’amarezza dell’ultimo turno in energia positiva.

Infine, l’appello ai tifosi è chiaro: “Ci piacerebbe tantissimo averli con noi. La loro spinta può aiutare i ragazzi a dare il massimo e noi faremo di tutto per meritare il loro sostegno”.

In sintesi, il Parma si presenta alla sfida con la Fiorentina con l’obiettivo di crescere, sia sul piano offensivo sia nella continuità di prestazioni, puntando a coinvolgere l’intera squadra e a ottenere il massimo supporto dai tifosi al Tardini.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A